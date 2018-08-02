Бонуччи прибыл в Турин

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Бонуччи прибыл в ТуринЗащитник "Милана" Леонардо Бонуччи прибыл в Турин для подписания контракта со своим бывшим клубом "Ювентусом", информирует официальный твиттер "старой синьоры".

Ожидается, что в ближайшее время 31-летний бек пройдет медицинский осмотр, после чего чемпион Италии будет готов подписать с ним контракт.

Отметим, что Бонуччи стал частью сделки "Милана" и "Ювентуса". В обратном направлении проследуют защитник "зебр" Маттиа Кальдара и их форвард Гонсало Игуаин.

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