Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

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Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Ювентус" вырвал победу над "Торино".

"Старая синьора" поднялась на второе место и теперь отстает от "Милана" на 3 очка.

"Ювентус" - "Торино" 2:1

Голы: Нкулу, 9 - 0:1, Маккенни, 77 - 1:1, Бонуччи, 89 - 2:1

"Ювентус": Шченсны, Данило (Алекс Сандро, 71), Бонуччи, де Лигт, Кулусевски (Рэмзи, 57), Куадрадо, Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Кьеза, Роналду, Дибала.

"Торино": Сиригу, Синго, Войнович, Родригес, Ансальди, Мейте, Линетти, Ринкон, Нкулу, Белотти, Дзадза (Лукич, 75).

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