Бонуччи принес "Ювентусу" победу в туринском дерби
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Ювентус" вырвал победу над "Торино".
"Старая синьора" поднялась на второе место и теперь отстает от "Милана" на 3 очка.
"Ювентус" - "Торино" 2:1
Голы: Нкулу, 9 - 0:1, Маккенни, 77 - 1:1, Бонуччи, 89 - 2:1
"Ювентус": Шченсны, Данило (Алекс Сандро, 71), Бонуччи, де Лигт, Кулусевски (Рэмзи, 57), Куадрадо, Рабьо (Маккенни, 71), Бентанкур, Кьеза, Роналду, Дибала.
"Торино": Сиригу, Синго, Войнович, Родригес, Ансальди, Мейте, Линетти, Ринкон, Нкулу, Белотти, Дзадза (Лукич, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17