Бонуччи призывает не сравнивать Влаховича с Роналду

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Бонуччи призывает не сравнивать Влаховича с Роналду

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Защитник сборной Италии и "Ювентуса" Леонардо Бонуччи призвал не сравнивать новичка команды Душана Влаховича с форвардом Криштиану Роналду, который выступал в Турине с 2018-го по 2021 год.

"Ему нужно время, чтобы совершить ошибки и стать лучше. С Криштиану мы начинали каждую игру со счетом 1:0. Он передавал свою энергию и менталитет всей группе игроков.

Его нельзя сравнивать с Влаховичем, который является классическим центральным нападающим и еще очень молод", – сказал итальянец перед матчем с "Вильярреалом".

Игра между "Вильярреалом" и "Ювентусом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 22 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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