Бонуччи прокомментировал победу над Турцией в матче-открытии Евро-2020

Теги чемпионат европыиталиялеонардо бонуччи

Бонуччи прокомментировал победу над Турцией в матче-открытии Евро-2020Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился эмоциями после матча открытия Евро-2020 против Турции (3:0).

"Когда начинаешь такой путь, тебе необходимо чувствовать напряжение, чтобы были мурашки, желание сыграть. Я представлял, что все так и сложится, учитывая пройденный нами путь.

Это первый шаг в этом долгом путешествии, нужно оставаться приземленными, матчи будут идти друг за другом, соперники будут узнавать нас все лучше, но мы знаем, что способны сказать свое слово.

Нужно смотреть вперед. В раздевалке мы сказали друг другу, что нам необходимы чистый разум и горячие сердца.

Когда на игре присутствуют зрителей, это уже совсем другой стиль футбола. Трибуны поддерживали огонь в наших сердцах на протяжении всей игры.

Нужно выкинуть теперь весь негатив, оставить позитив и подготовиться к следующему матчу", – сказал Бонуччи.

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