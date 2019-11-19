Бонуччи прокомментировал продление контракта с "Ювентусом"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о продлении контракта с туринцами до 2024 года. Об этом сообщает Juventus TV.

"Это исторический момент, незабываемый день. Это мечта, которая осуществилась. Я обязан президенту, Фабио Паратичи, Павлу Недведу, своим одноклубникам, болельщикам и близким.

"Ювентус" - это мой дом. Надеюсь играть все чаще, готов выигрывать еще больше трофеев", - сказал Бонуччи.

В составе туринского клуба футболист провел 376 матчей, забив 25 голов и сделав 10 ассистов. Вместе с "Ювентусом" защитник 7 раз выигрывал Серию А и трижды - Кубок Италии.

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