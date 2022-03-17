Бонуччи прокомментировал разгром от "Вильярреала"

Теги ювентуслеонардо бонуччилига чемпионов уефавильярреал

Бонуччи прокомментировал разгром от "Вильярреала"

Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал разгромное поражение своей команды в Лиге чемпионов от "Вильярреала" (0:3) из-за которого итальянский клуб вылетел уже на стадии 1\8 финала.

"Впервые в своей карьере посмотрев матч такого типа со стороны, не имея возможности выйти на поле, я понял, что чувствуют в такие дни болельщики. Единственное, что мы можем сейчас сделать – извиниться перед всеми. 

Но мы должны все вместе превратить это разочарование в злость, с которой подойдем к следующим матчам, и выполнить оставшиеся задачи", – написал Бонуччи в своей инстаграме.

Также не пропустите: Обамеянг высказался о своей адаптации в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

"Бавария" уверена в продлении контрактов с ветеранами команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов