Бонуччи прокомментировал разгром от "Вильярреала"
Фото: инстаграм Бонуччи\Автор неизвестен
Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал разгромное поражение своей команды в Лиге чемпионов от "Вильярреала" (0:3) из-за которого итальянский клуб вылетел уже на стадии 1\8 финала.
"Впервые в своей карьере посмотрев матч такого типа со стороны, не имея возможности выйти на поле, я понял, что чувствуют в такие дни болельщики. Единственное, что мы можем сейчас сделать – извиниться перед всеми.
Но мы должны все вместе превратить это разочарование в злость, с которой подойдем к следующим матчам, и выполнить оставшиеся задачи", – написал Бонуччи в своей инстаграме.
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|Парма
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|26
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|Кальяри
|26
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