Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией
Фото: твиттер УЕФА
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о своем удалении в полуфинале Лиги Наций против Испании (1:2).
Напомним, что футболист получил две желтые карточки еще в первом тайме. Матч обслуживал россиянин Сергей Карасев.
"Я разозлен сильнее, чем вы. Зол прежде всего на себя. Мне очень жаль, прошу прощения. Однако эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!" - написал Бонуччи в инстаграме.
Сегодня состоится второй полуфинал, в котором встретятся Бельгия и Франция.
Читайте также: Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
-
ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара
-
"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
Лента новостей
-
"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ
-
Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"
-
Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией
-
Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Погба намерен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Тебас: "Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав"
-
Куйперс назвал свою главную ошибку в судейской карьере
-
Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал его
-
1
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
-
УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
-
Сборная России прилетела в Казань
-
Хамес выложил фото с Дэвидом Бекхэмом
-
Кофрие: "Спартак" может стать важным трамплином для моей карьеры"
-
ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара
-
Яя Туре хочет поработать в румынском клубе
-
Линекер: "Сейчас гораздо проще забивать голы, чем в моё время"
-
"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
-
Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4