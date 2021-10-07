Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией

Фото: твиттер УЕФА

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о своем удалении в полуфинале Лиги Наций против Испании (1:2).

Напомним, что футболист получил две желтые карточки еще в первом тайме. Матч обслуживал россиянин Сергей Карасев.

"Я разозлен сильнее, чем вы. Зол прежде всего на себя. Мне очень жаль, прошу прощения. Однако эта сборная Италии поднимется и станет сильнее, чем когда-либо!" - написал Бонуччи в инстаграме.

Сегодня состоится второй полуфинал, в котором встретятся Бельгия и Франция.

Читайте также: Кьеза раскритиковал судейство Карасёва после поражения в полуфинале Лиги Наций. | http://soccernews.ru