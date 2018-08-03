Бонуччи прокомментировал своё возвращение в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал своё возвращение в туринский клуб.

"Я очень рад тому, что вернулся. Трудно было предположить, что такое произойдёт. Это фантастика. Я очень взволнован. Турин - это мой дом, "Ювентус" - это мой дом" - цитирует 31-летнего центрбека Football Italia.

Напомним, что Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан", однако спустя всего один сезон он вернулся в стан "бьянконери" в обмен на Маттиа Кальдару. | http://soccernews.ru