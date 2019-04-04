Бонуччи прокомментировал свое заявление в адрес одноклубника Мойзе Кина

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Бонуччи прокомментировал свое заявление в адрес одноклубника Мойзе Кина

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи ярко высказался о своем заявлении в адрес нападающего Мойзе Кина.

Ранее Бонуччи раскритиковали за его слова, прозвучавшие после матча 30-го тура Серии А против "Кальяри" (2:0). Он сказал, что Кин виноват в том, что болельщики оскорбляли его и освистывали.

"Хочу объяснить свои слова. Интервью брали сразу после игры, слова были неправильно поняты. Я был слишком поспешен в высказываниях. Я осуждаю любые проявления дискриминации. Любые выражения, которые могут счесть оскорбительными, должен быть неприемлемыми. Это нужно четко понимать", - написал Бонуччи в инстаграме.

"Ювентус" является лидером турнирной таблицы Серии А.

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