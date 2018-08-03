Бонуччи провёл первую тренировку после возвращения в "Ювентус"

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Бонуччи провёл первую тренировку после возвращения в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи провёл первую тренировку после возвращения в туринский клуб.

Напомним, что 31-летний Бонуччи перешёл из "Милана" в "Ювентус" в обмен на Маттиа Кальдару

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