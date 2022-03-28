Бонуччи раскритиковал систему отбора на ЧМ после вылета сборной Италии
Фото: твиттер Бонуччи\Автор неизвестен
Защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи критически высказался о системе, которая используется при отборе на чемпионат мира.
"Мы проиграли всё в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться всё что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырёх или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.
Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень", - цитирует итальянца Goal.com.
Напомним, что сборная Италии не вышла на ЧМ-2022 после поражения от Северной Македонии (0:1).
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