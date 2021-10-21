Бонуччи рассказал, как изменилась игра "Ювентуса" после ухода Роналду

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Бонуччи рассказал, как изменилась игра "Ювентуса" после ухода Роналду

Фото инстаграм Леонардо Бонуччи

Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи признался, что футбол туринцев стал более командным после продажи форварда Криштиану Роналду.

"Похоже, теперь мы показываем более командный футбол. В последние годы мы такую способность утратили, играя бок о бок с великим чемпионом Роналду и стремясь максимально ему содействовать, думая, что он всегда сможет всё решать за нас. Но в нынешнем сезоне мы заново открываем для себя ту необходимую терпеливость, которая попросту обязательна для того, чтобы побеждать", - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 36-летний Роналду в конце августа вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он выступал за "Ювентус" с 2018 года.

В составе "старой синьоры" португалец забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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