Бонуччи рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"

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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи накануне игры против "Зенита" рассказал о несостоявшемся переходе в питерский клуб.

"Я мог перейти в "Зенит" 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

Мы с "Зенитом" начали переговоры, однако я прислушался к своей гордости и решил остаться в "Ювентусе", - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Поединок между "Зенитом" и "Ювентусом" пройдет 20 октября в 22:00 (мск).

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