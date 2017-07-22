Бонуччи рассказал о переходе в "Милан"

Новичок "Милана" Леонардо Бонуччи рассказал о том, почему решил уйти из "Ювентуса".

По словам защитника, у него был конфликт с наставником туринцев Массимилиано Аллегри.

"Многолетние дискуссии и обсуждения с тренером - это нормально, потому что я прямолинеен и всегда говорю правду. Многие думают, что именно после матча с "Палермо" наши отношения с Аллегри накалились. На самом деле это просто стало последней каплей - до этого было много подобных ситуаций.

Чтобы выкладываться в играх на сто процентов, я должен чувствовать себя важной частью команды. В "Ювентусе" это происходило лишь иногда. Болельщики «Ювентуса» также должны знать, что их освистывания заводили меня, когда я играл за этот клуб. То же самое будет и в матчах против туринцев", - сказал он.

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