Бонуччи рассказал о причинах ухода из "Ювентуса"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи объяснил, почему он решил этим летом уйти из "Ювентуса".

"Всё началось с матча против "Порту", но уже были некоторые инциденты, хотя, возможно, менее вопиющие. "Ювентус" и Аллегри сделали выбор в прошлом сезоне, а я сделал свой. Сейчас меня беспокоит только "Милан", а "Ювентус" - в прошлом. Благодарю их за то, что они дали мне. С ними я стал одним из лучших защитников в мире, но когда вы делаете выбор, то должны взять на себя ответственность" - приводит слова 30-летнего футболиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что "Милан" купил Бонуччи за 42 миллиона евро.

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