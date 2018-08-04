Бонуччи рассказал о своём отношении к свисту со стороны болельщиков "Ювентуса"

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Бонуччи рассказал о своём отношении к свисту со стороны болельщиков "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал о своём отношении к свисту со стороны болельщиков туринской команды.

"Мне не нужно отвечать на слова. Я должен доказать всё на поле" - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что 31-летний центрбек с 2010 по 2017 год выступал за "Ювентус", после чего со скандалом перебрался в "Милан", однако спустя всего один сезон вернулся в стан "бьянконери". 

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