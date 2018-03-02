Бонуччи рассказал, за счёт чего Гаттузо изменил "Милан"

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Бонуччи рассказал, за счёт чего Гаттузо изменил "Милан"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи рассказал о рецепте успеха главного тренера команды Дженнаро  Гаттузо.

"Гаттузо изменил команду своей харизмой, решительностью и свирепостью. Он напоминает мне Антонио Конте. Я всегда верил в нашего тренера. Гаттузо доказывает, что, несмотря на свою молодость и относительную неопытность, он знает, как заставить команду играть. Очень приятно видеть, что он так же голоден до побед, как раньше" - цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что "Милан" под руководством Гаттузо ещё не проигрывал в 2018 году, победив в 9 из 13 последних матчей.

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