Бонуччи: "Разочарован, что пропущу игру с "Ювентусом", но такова судьба"

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Бонуччи: "Разочарован, что пропущу игру с "Ювентусом", но такова судьба"Капитан "Милана" Леонардо Бонуччи очень расстроен из-за того, что не сыграет с "Ювентусом" (28 октября) в матче чемпионата Италии.

Футболист пропустит встречу с бывшим клубом из-за дисквалификации.

"Сожалею, что так вышло. Я не хотел ударить Рози, а пытался уйти от его опеки. Но получилось то, что получилось. Это было неумышленно, я извинился перед ним после матча. Разочарован, что пропущу игру с "Ювентусом", но такова судьба. Во время дисквалификации буду работать и постараюсь вернуться на поле в лучшей форме", – сказал он. | http://soccernews.ru

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