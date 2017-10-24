Бонуччи: "Разочарован, что пропущу игру с "Ювентусом", но такова судьба"

Капитан "Милана" Леонардо Бонуччи очень расстроен из-за того, что не сыграет с "Ювентусом" (28 октября) в матче чемпионата Италии.

Футболист пропустит встречу с бывшим клубом из-за дисквалификации.

"Сожалею, что так вышло. Я не хотел ударить Рози, а пытался уйти от его опеки. Но получилось то, что получилось. Это было неумышленно, я извинился перед ним после матча. Разочарован, что пропущу игру с "Ювентусом", но такова судьба. Во время дисквалификации буду работать и постараюсь вернуться на поле в лучшей форме", – сказал он. | http://soccernews.ru