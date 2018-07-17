Бонуччи решил покинуть "Милан" и перейти в другой клуб



Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи потребовал выставить его на трансфер, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист принял решение покинуть "Милан" после того, как клуб на два года отлучили от еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Интерес к 31-летнему Бонуччи, проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Сити Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

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