Бонуччи: "Роналду сейчас лучший в мире"

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Бонуччи: "Роналду сейчас лучший в мире"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи считает, что лучшим игроком мира является нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду сейчас лучший в мире. Он может решить исход любого матча. Я помню матч против него в финале Лиги Чемпионов. Он показал свой уровень и по-прежнему остается на нем", - приводит слова Бонуччи официальный твиттер ФИФА.

Напомним, что сегодня будет вручен "Золотой мяч" по итогам сезона 2016/17 и 32-летний Роналду является главным фаворитом на победу.

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