Бонуччи считает, что "Милану" не хватает характера и уверенности

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи поделился мнением о проблемах своей команды, а также поддержал главного тренера "россонери" Винченцо Монтеллу.

"Это мы выходим на поле, а не тренер со своими идеями. Нужно добиваться результатов, чтобы вернуть энтузиазм, который был у нас летом. У нас очень мастеровитая команда, но нам немного не хватает характера и уверенности, чтобы лучше распоряжаться мячом" - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что "Милан" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А, но при этом лидирует в своей группе в Лиге Европы.

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