Бонуччи считает, что "Милану" не хватает характера и уверенности
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи поделился мнением о проблемах своей команды, а также поддержал главного тренера "россонери" Винченцо Монтеллу.
"Это мы выходим на поле, а не тренер со своими идеями. Нужно добиваться результатов, чтобы вернуть энтузиазм, который был у нас летом. У нас очень мастеровитая команда, но нам немного не хватает характера и уверенности, чтобы лучше распоряжаться мячом" - цитирует Бонуччи Football Italia.
Напомним, что "Милан" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А, но при этом лидирует в своей группе в Лиге Европы.
Не пропустите: Монтелла пошутил о возможной отставке. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|11
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|2
|Интер Милан
|11
|29
|3
|Ювентус
|11
|28
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
|7
|Фиорентина
|11
|16
|8
|Милан
|11
|16
|9
|Торино
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|11
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|11
|9
|15
|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|11
|6
|19
|Хеллас Верона
|11
|6
|20
|Беневенто
|11
|0