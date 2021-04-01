Бонуччи сдал положительный тест на коронавирус

Фото: Твиттер @bonucci_leo19

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист получил положительный результат теста после возвращения из расположения сборной Италии, в которой отмечена вспышка COVID-19. В данный момент итальянец отправлен домой на самоизоляцию как того требует протокол.

Это уже второй случай в "Ювентусе" за сутки, до этого поступила информация о том, что в сборной Турции коронавирусом заразился защитник команды Мерих Демирал.

Бонуччи в текущем сезоне выходил на поле в 21 матче Серии А, в которых смог отметиться 2 забитыми голами.