Бонуччи сказал, что в плей-офф Лиги чемпионов не хотел бы встретиться с "Тоттенхэмом"

Игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что не хотел бы в Лиге Чемпионов встретиться в "Тоттенхэмом", главным тренером которого недавно стал Жозе Моуринью. Об этом сообщает Goal.



"Хотел бы не встречаться с "Тоттенхэмом". Но до этого времени пока далеко. Моуринью знает, как сделать так, чтобы игроки лучше выступали в матчах плей-офф.

С Роналду мы все прояснили. Важно быть готовым, когда другой игрок в не очень хорошей форме", - сказал Бонуччи.



Напомним, что после того, как португальский специалист возглавил клуб, он еще не проигрывал.



"Ювентус", набрав 13 очков в 5 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы D Лиги чемпионов.

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