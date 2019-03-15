Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"

Теги ювентусаякслеонардо бонуччи

Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринцы встретятся с "Аяксом".

"Результаты жеребьевки мы узнали сразу после окончания тренировки. Мы встретимся с командой, которая сейчас в хорошей форме. Это динамичный противник.

Мы полностью готовы к напряженным матчам и знаем, что сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико", - сказал Бонуччи.

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля.

А еще: Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru

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