Бонуччи: "Сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико"
Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринцы встретятся с "Аяксом".
"Результаты жеребьевки мы узнали сразу после окончания тренировки. Мы встретимся с командой, которая сейчас в хорошей форме. Это динамичный противник.
Мы полностью готовы к напряженным матчам и знаем, что сможем подарить фанатам больше невероятных вечеров, как было с "Атлетико", - сказал Бонуччи.
Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные - 16 и 17 апреля.
А еще: Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10