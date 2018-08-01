Бонуччи согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ювентус"

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Бонуччи согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ювентус"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи согласился на понижение зарплаты ради возвращения в "Ювентус", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 31-летний футболист готов к уменьшению оклада на два миллиона евро - с 7,5 до 5,5.

Напомним, что Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год, после чего перебрался в "Милан".

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