Бонуччи согласовал условия контракта с "Миланом"

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Бонуччи согласовал условия контракта с "Миланом"

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком "Милана", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 30-летний центрбек заключит с "россонери" пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ожидается, что официально закрытие сделки подтвердят уже сегодня.

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