Бонуччи согласовал условия контракта с "Миланом"

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком "Милана", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 30-летний центрбек заключит с "россонери" пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ожидается, что официально закрытие сделки подтвердят уже сегодня.

Не пропустите: Билья переходит в "Милан". | http://soccernews.ru