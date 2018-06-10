Бонуччи спрогнозировал победителя ЧМ

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи спрогнозировал победителя предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Я считаю, что победителем Чемпионата Мира станет Аргентина. Но я не буду смотреть первые матчи турнира, потому что в это время я буду находиться в отпуске", - приводит слова 31-летнего бека TuttoMercatoWeb.

Напомним, Уткин назвал фаворита ЧМ-2018. | soccernews.ru