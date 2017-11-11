Бонуччи: "Тойвонен сломал мне нос через 30 секунд после стартового свистка и должен был быть удалён"

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи остался недоволен действиями арбитра в матче с Швецией (0:1).

На 1-й минуте встречи нападающий Швеции Оле Тойвонен сломал Бонуччи нос, однако судья Чунейт Чакир не показал шведу даже желтой карточки.

"Мой нос сломан! Тойвонен сломал его через 30 секунд после стартового свистка и должен был быть удалён. Больше тут не о чем говорить. Рефери с крепким характером удалил бы хотя бы одного из шведских игроков. У шведов было очень мало моментов, но и мы должны были быстрее перемещать мяч. Мы должны верить в то, что мы делаем. Должны верить в нашу победу на "Сан-Сир"“ в понедельник" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

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