Бонуччи успешно прошёл медобследование и уже пообщался с фанатами "Ювентуса"

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Бонуччи успешно прошёл медобследование и уже пообщался с фанатами "Ювентуса"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи успешно прошёл медобследование в "Ювентусе", сообщает официальный твиттер клуба.

После 31-летний футболист, уже выступавший за "бьянконери" с 2010 по 2017 год, пообщался с болельщиками старой-новой команды.

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