Бонуччи установил рекорд финалов Евро

Фото твиттер Евро-2020

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи переписал историю Чемпионатов Европы.

Игрок туринского "Ювентуса" стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи поразил ворота Англии, когда ему было 34 года и 71 день.

Напомним, что вышеупомянутый забитый мяч позволит итальянцам сравнять счёт в финале континентального первенства, а затем они победили в серии пенальти.

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