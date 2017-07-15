Бонуччи в перерыве финала Лиги Чемпионов подрался с Барцальи и случайно ударил Дибалу

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи покидает туринский клуб не только из-за ссоры с главным тренером команды Массимилиано Аллегри, но и из-за конфликта с некоторыми одноклубниками.

Как сообщает RMC Sport, 30-летний футболист в перерыве финального матча Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" подрался с Андреа Барцальи. Также досталось и Пауло Дибале, который пытался разнять двух центрбеков - Бонуччи случайно ударил аргентинца.

Напомним, что в ближайшее время Бонуччи перейдёт в "Милан" за 42 миллиона евро.

Не пропустите: Монтелла: "Бонуччи - игрок мирового уровня". | http://soccernews.ru