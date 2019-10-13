Бонуччи вошёл в топ-10 по количеству сыгранных матчей за сборную Италии

Защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи обошёл Алессандро Дель Пьеро по числу сыгранных матчей за сборную Италии.

Игра против Греции стала для 32-летнего центрбека 92-й в составе "Скуадры Адзурры", а в активе завершившего карьеру "Пинтуриккьо" 91 поединок.

Бонуччи теперь входит в топ-10 национальной команды по этому показателю.

Опережают игрока "Юве" Джачинто Факкетти (94), Джанлука Дзамбротта (98), Джорджио Кьеллини (103), Дино Дзофф (112), Андреа Пирло (116), Даниэле Де Росси (117), Паоло Мальдини (126), Фабио Каннаваро (136) и Джанлуиджи Буффон (176).

Бонуччи выступает за сборную Италии с 2010 года, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

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