Бонуччи: "Вот как надо начинать сезон, отлично, ребята!"

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи остался доволен победой своей команды над "КСУ Крайовой" (1:0) в в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

"Вот как надо начинать сезон, отлично, ребята! Теперь все на "Сан-Сиро", на ответный матч", - написал Бонуччи в Инстаграме.

Фото: Бонуччи смотрит матч дома.

Футболист не смог принять участие в этом матче, так как стал игроком "россонери" уже подачи заявки на поединки третьего раунда.

Ответный матч "Милан" - "КСУ Крайова" состоится 3 августа.

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