Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта
Игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта, которого критикуют болельщики туринцев. Об этом сообщает Tuttosport.
Напомним, из-за травмы Джорджо Кьеллини голландец стал напарником Бонуччи.
"Судьба де Лигта уже решена. У него такие же сложности, как и у всех нас в начале карьеры. Он не должен решать все проблемы один. У него есть качества для того, чтобы стать одним из лучших, а то и лучшим защитником мира.
Он ошибался, у меня тоже были ошибки, да и у нас всех. Но нужно учитывать, что он тоже человек", - сказал Бонуччи.
"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А. В этом сезоне голландец участвовал в 6 матчах за "старую сеньору".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4