Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта

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Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта

Игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи вступился за одноклубника Маттейса де Лигта, которого критикуют болельщики туринцев. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, из-за травмы Джорджо Кьеллини голландец стал напарником Бонуччи.

"Судьба де Лигта уже решена. У него такие же сложности, как и у всех нас в начале карьеры. Он не должен решать все проблемы один. У него есть качества для того, чтобы стать одним из лучших, а то и лучшим защитником мира.

Он ошибался, у меня тоже были ошибки, да и у нас всех. Но нужно учитывать, что он тоже человек", - сказал Бонуччи.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу Серии А. В этом сезоне голландец участвовал в 6 матчах за "старую сеньору".

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