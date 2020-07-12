Бонуччи высказался о ничьей в матче "Ювентуса" с "Аталантой"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о ничейном результате в матче 32-го тура Серии А с "Аталантой" (2:2).

"Против "Аталанты" было сложно играть. Мы все должны были жертвовать собой ради команды. Я не занимался несколько дней из-за проблемы с пяткой, но этот матч был слишком важен для меня.

Команда заработала один балл, это важный момент. Это дух, который всегда необходим. Мы пытались победить, но не смогли добиться успеха", - цитирует Бонуччи Football Italia.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

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