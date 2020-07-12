Бонуччи высказался о ничьей в матче "Ювентуса" с "Аталантой"

Теги ювентуслеонардо бонуччиаталанта

Бонуччи высказался о ничьей в матче "Ювентуса" с "Аталантой"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи высказался о ничейном результате в матче 32-го тура Серии А с "Аталантой" (2:2).

"Против "Аталанты" было сложно играть. Мы все должны были жертвовать собой ради команды. Я не занимался несколько дней из-за проблемы с пяткой, но этот матч был слишком важен для меня. 

Команда заработала один балл, это важный момент. Это дух, который всегда необходим. Мы пытались победить, но не смогли добиться успеха", - цитирует Бонуччи Football Italia.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

Читайте также: "Рома" уверенно разобралась с "Брешией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 65 миллионов евро за Шкриньяра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов