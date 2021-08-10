Бонуччи высказался о Роналду в ПСЖ

Теги ювентускриштиану роналдулеонардо бонуччи

Бонуччи высказался о Роналду в ПСЖФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Защитник туринского "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в ПСЖ.

"Я думаю, что Криштиану остался бы в любом случае, даже если бы Месси не перешел в ПСЖ.

Для нас Роналду – ценный футболист, и я уверен, что в этом сезоне он даже в большей степени, чем раньше, поможет нам далеко продвинуться в реализации наших целей.

Мы хотим вернуть скудетто домой, тут нечего скрывать. Когда ты в «Ювентусе», такой и должна быть твоя задача. То же касается хороших выступлений в Лиге чемпионов и других турниров.

Лично я хотел бы продолжить играть так же, как на Евро, где у меня была важная роль", – сказал Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Роналду мог стать игроком ПСЖ.

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