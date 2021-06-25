Бонуччи высказался в преддверии матча против Австрии

Теги чемпионат европыиталиялеонардо бонуччи

Бонуччи высказался в преддверии матча против АвстрииФото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи высказался в преддверии матча против сборной Австрии в 1/8 финала Евро-2020.

"Мы очень уважаем Австрию. У них есть необходимые качества, чтобы провести великолепный матч. Однако мы также уверены и в себе, хотя нам нужно сохранять предельную сосредоточенность. Завтра следует очень внимательно отнестись к деталям.

Австрию мы уважаем, однако должны сыграть в свой футбол. Австрия сильнее тех трех команд, с которыми мы уже встречались. У них немецкая игровая манера, агрессивность, контратаки, высокий темп, прессинг впереди. Они на голову выше.

Мы никогда не говорили, что сильнее кого-то. Мы уверены в правильности пути, который выбрал наш тренер, и результаты это подтверждают. Но если мы снизим к себе требования и не будем отдаваться игре целиком, то превратимся в обычную сборную. Главное — это командный дух", — цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Италия сыграет против сборной Австрии 26 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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