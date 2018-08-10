Бонуччи: "Я должен сделать так, чтобы свист болельщиков сменился аплодисментами"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи дал понять, что намерен своей игрой заслужить уважение болельщиков.

"Я всегда буду благодарен своим фанатам. В прошлом году я принял решение, которое было очень эмоциональным, потому что я не чувствовал себя свободно. Я знал, что если буду так чувствовать себя и дальше, то не буду самим собой, поэтому решился на перемены. Изменения могли дать мне что-то большее, но в итоге этого не произошло. Покидая семью и дом, каждый день тебе приходится тяжело. Я сделал шаг назад и, несмотря на то, что у меня были другие предложения, решил вернуться в "Ювентус". Теперь я должен сделать так, чтобы свист моих болельщиков сменился аплодисментами. Я отвечу на поле, потому что я профессионал. Если я сегодня получу предложение уйти из "Ювентуса", то не буду его даже рассматривать" - цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что прошлым летом 31-летний центрбек ушёл в "Милан", однако через год вернулся в "Ювентус" в обмен на Маттиа Кальдару.

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