Бонуччи: "Я не предатель"

Новоиспеченный защитник "Милана" Леандро Бонуччи заявил, что он не предавал "Ювентус".

"Жизнь состоит из циклов, которые начинаются и заканчиваются. Когда вы семь лет выступаете за один клуб, то надеетесь уйти красиво. Но в последней части сезона связь исчезла с обеих сторон, и мы решили разойтись. В последние месяцы что-то рухнуло, и мой уход стал следствием этого. Чтобы играть на все 100 процентов, мне нужно чувствовать себя важным. В конце концов иногда распадаются даже самые красивые браки. Учитывая то, что я дал "Ювентусу", я не чувствую себя предателем или наёмником" - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что Бонуччи перебрался из "Ювентуса" в "Милан" за 42 миллиона евро.

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