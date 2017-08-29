Бонуччи: "Я ушел из "Ювентуса" не ради денег, поэтому обидно слышать обвинения в предательстве"

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Бонуччи: "Я ушел из "Ювентуса" не ради денег, поэтому обидно слышать обвинения в предательстве"
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи считает, что он не оскорблений от фанатов своего бывшего клуба "Ювентуса".

"Я ушел из "Ювентуса" по решению руководства клуба. Мне было нелегко принять такое решение. Фанаты обзывали меня предателем и наемником. Это обидные слова для человека, который отдавал всего себя для команды. Я покинул "Юве" не из-за денег. Моя зарплата практически не изменилась. В "Ювентусе" я играл с великими чемпионами, без которых не смог бы столько добиться", - приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что 30-летний Бонуччи обошелся "Милану" в 42 миллиона евро.

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