Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед Карапетяном

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Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед Карапетяном

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что не собирается приносить извинения нападающему сборной Армении Александру Карапетяну. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, в матче отбора на Евро-2020 Армения - Италия (1:3) Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.

В социальной сети армянин написал: "Я уважаю твои достижения в футболе, но это позор".

Бонуччи в свою очередь ответил форварду: "Такое случается, и извиняться нет необходимости. Я не думал, что его уже наказывали в том матче. Меня расстраивает то, что произошло, но я это принимаю. Я сделаю все, чтобы помочь своей команде", - написал футболист.

Италия в группе J занимает 1 место, набрав 8 очков. у Армении 9 баллов и 3 строчка.

А еще: Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020| http://soccernews.ru
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