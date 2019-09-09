Бонуччи заявил, что не будет извиняться перед Карапетяном
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что не собирается приносить извинения нападающему сборной Армении Александру Карапетяну. Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, в матче отбора на Евро-2020 Армения - Италия (1:3) Карапетян был удалён с поля после столкновения с Бонуччи.
В социальной сети армянин написал: "Я уважаю твои достижения в футболе, но это позор".
Бонуччи в свою очередь ответил форварду: "Такое случается, и извиняться нет необходимости. Я не думал, что его уже наказывали в том матче. Меня расстраивает то, что произошло, но я это принимаю. Я сделаю все, чтобы помочь своей команде", - написал футболист.
Италия в группе J занимает 1 место, набрав 8 очков. у Армении 9 баллов и 3 строчка.
А еще: Италия обыграла Финляндию, одержав 6-ю победу подряд в отборе Евро-2020| http://soccernews.ru
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|М
|О
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|6
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|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3