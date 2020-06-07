Бонуччи заявил, что не считает, что переход в "Милан" не принес ему пользы

Игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о своем переходе в "Милан" в 2017 году.

Напомним, футболист провел один сезон в миланском клубе и вернулся в стан туринцев.

"Для меня это был непростой сезон - и в личном, и в профессиональном плане. Были разногласия, особенно после поражения в Лиге Чемпионов. Я принял плохие решение.

Однако это очень повлияло на мою карьеру. Я стал лучше как человек. В "Милане" я занялся самоанализом и понял, что "Ювентус" - моя семья".

В "Милане" я встретил прекрасных людей, прежде всего Рино Гаттузо. Это было трудной год, но точно не бесполезный. В конце концов, я был счастлив вернуться домой", - цитирует Бонуччи football-italia.

В нынешнем сезоне футболист забил 3 гола в 25 матчах Серии А.

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