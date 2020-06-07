Бонуччи заявил, что не считает, что переход в "Милан" не принес ему пользы
Игрок "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что думает о своем переходе в "Милан" в 2017 году.
Напомним, футболист провел один сезон в миланском клубе и вернулся в стан туринцев.
"Для меня это был непростой сезон - и в личном, и в профессиональном плане. Были разногласия, особенно после поражения в Лиге Чемпионов. Я принял плохие решение.
Однако это очень повлияло на мою карьеру. Я стал лучше как человек. В "Милане" я занялся самоанализом и понял, что "Ювентус" - моя семья".
В "Милане" я встретил прекрасных людей, прежде всего Рино Гаттузо. Это было трудной год, но точно не бесполезный. В конце концов, я был счастлив вернуться домой", - цитирует Бонуччи football-italia.
В нынешнем сезоне футболист забил 3 гола в 25 матчах Серии А.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16