Бонуччи зимой может перебраться в Ла Лигу

Теги леонардо бонуччиреал мадридмилан

Бонуччи зимой может перебраться в Ла ЛигуЗащитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи в зимнее трансферное окно может перебраться в испанскую Ла Лигу.

Как информирует Daily Express, "россонери" рассматривает вариант с продажей 30-летнего бека мадридскому "Реалу" уже в январе. Причинfvb этому могут послужить возможные проблемы клуба с соответствием правилам финансовому Fair Play и неуверенная игра самого футболиста в текущем сезоне.

Напомним, "Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов