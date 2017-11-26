Бонуччи зимой может перебраться в Ла Лигу

Защитник итальянского "Милана" Леонардо Бонуччи в зимнее трансферное окно может перебраться в испанскую Ла Лигу.

Как информирует Daily Express, "россонери" рассматривает вариант с продажей 30-летнего бека мадридскому "Реалу" уже в январе. Причинfvb этому могут послужить возможные проблемы клуба с соответствием правилам финансовому Fair Play и неуверенная игра самого футболиста в текущем сезоне.

Напомним, "Милан" включился в борьбу за форварда "Селтика". | soccernews.ru