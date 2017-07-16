Бонуччи зовет Морату в "Милан"

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Бонуччи зовет Морату в "Милан"

Защитник Леонардо Бонуччи, который недавно перешел в "Милан", зовет Альваро Морату в стан "россонери".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Бонуччи связался с Моратой по телефону и пытался уговорить его перебраться в "Милан".

Напомним, что ранее Бонуччи и Мората были командными партнерами в "Ювентусе".

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