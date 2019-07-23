Бонусы и акции букмекерских контор, стоил ли доверять

На что готовы букмекеры, чтобы выиграть борьбу за первенство среди клиентов?

Чем чаще контора на слуху, тем больше вероятность, что выбор падет на нее. Поэтому в данном вопросе активно помогает реклама. Элементом ее работы является также и бонусная система, которая приводит новых пользователей благодаря привлекательным предложениям. Но все ли предложения стоят внимания и какие нюансы содержат в себе бонусы и акции, рассмотрим подробнее.

Существуют ли “подводные камни” в бонусных предложениях?

Бонусные предложения букмекерских контор пестрят большими суммами и заманчиво простыми условиями как для новичков, так и для опытных бетторов. Для примера: промокод 1xbet при регистрации - одно из лучших условия среди беттинговых контор.

Но иногда за внешней привлекательностью скрываются весьма непростые условия получения реальной выгоды. Одним из таких условий является обязательный отыгрыш бонусных средств. То есть их начисление стимулирует игроков чаще пользоваться услугами, нежели уменьшить риск своих ставок.

Обратите внимание! Некоторые бонусные предложения начисляются автоматически и обязывают вас выполнить те или иные условия, чтобы не остаться в минусе. Чтобы отказаться от таких, необходимо обратиться в службу поддержки букмекера.

Какие они на самом деле - бонусы на первый депозит

Зачастую бонусные предложения операторов тесно связаны с фактическим пополнением вашего счета. Поэтому, чтобы получить дополнительное финансовое поощрение от букмекера, необходимо сперва внести определенную сумму своих личных средств.

Некоторые из них, на первый взгляд, не содержат подобных условий получения. Но при выводе выигранных за счет бонусов средств могут возникнуть нюансы. Поэтому следует внимательно изучить правила получения и, обязательно, отыгрыша бонусных денег.

Чтобы превратить бонусы в реальные деньги, нужно их отыграть. Это значит, что начисленную сумму нужно поставить фиксированное количество раз на события с определенным коэффициентом, привлекая личные средства со счета.

Акции букмекеров как повод поздравить

Особо активные букмекеры не пропускают ни одного события, чтобы предоставить игроку возможность получить бонус. Поводом для получения дополнительного поощрения могут быть и государственные праздники, и день рождения (указанная при регистрации дата), и другие хайповые события для той или иной аудитории. Это позволяет получить дополнительные средства на счет, дает возможность поучаствовать в розыгрышах и викторинах и так далее. Все эти возможности будут актуальны только для активного пользователя, который располагает достаточной суммой личных средств для ставок.

Больше ставок - больше бонусов

Наиболее крепкую опору каждой букмекерской конторы составляют постоянные клиенты. Работающим способом их удержания являются всевозможные программы лояльности. Условия в них могут быть разные, но принцип один - чем чаще игрок делает ставок, тем больше он получает поощрений. Приятным моментом являются не только бонусы, но и повышенные коэффициенты. Все эти моменты делают регулярного игрока статусным и добавляют значимости в работе букмекерской конторы, увеличивая ее прибыль.

Источник: Otstavka.net