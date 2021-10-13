Боня: "Готова снова полюбить Карпина"

Фото: инстаграм Виктории Бони/Автор неизвестен

Известный телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась мнением об игре сборной России в октябрьских матчах чемпионата мира 2022 года.

"Чтобы нам попасть на чемпионат мира, нужно еще сделать много всего. Хочется, чтобы наша игра была с дальновидным взором. Конечно, нам реально занять первое место! Тем более, что сейчас у руля нашей команды Карпин! Когда сборную тренирует отечественный специалист, то он лучше знает наш менталитет. Надеюсь, что Карпин сейчас проявить себя и будет любим даже мною. Я готова снова его полюбить, если он выйдет на чемпионат мира! Иначе за кого нам ехать болеть в Катар?" — приводит слова Бони "Спорт-Экспресс".

Напомним, что сборная России одержала победы над национальными командами Словакии (1:0) и Словении (2:1). Благодаря победам россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы Н. Для попадания в финальную стадию чемпионата мира России необходимо на своем поле добиться победы над Кипром и не проиграть в выездном поединке с Хорватией.

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