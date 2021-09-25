Боня ответила Зареме на обвинения в развращении экс-лидера "Спартака"
Фото: инстаграм Виктории Бони/Автор неизвестен
Модель и блогер Виктория Боня прокомментировала слова гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой, которая ранее обвинила ее в развращении бывшего лучшего бомбардира "красно-белых" Веллитона.
"Я так понимаю, что человек не имеет своего мнения. Подслушала Карпина и еще кого-то, создала собирательный образ того, что когда Веллитон играл, я его якобы заводила чуть ли не в какой-то блуд, хотя я вообще не пью и не курю. Да, мы иногда ходили на какие-то вечеринки. Но человек говорит, что я чуть ли не сломала ему карьеру. На секундочку: когда я встречалась с Веллитоном, он был официально лучшим легионером в истории «Спартака», имея рекорд по забитым голам, и «Спартак», когда я приходила на стадион, не проиграл ни одного матча. А ходила я почти на каждый матч. Вот этого они не помнят.
Она в это время, скорее всего, училась в школе, это было около 12 лет назад, поэтому такие высказывания показывают, насколько глупы люди, с умным видом рассказывающие такие глупости", - приводит слова Бони Sport24.
Напомним, что Веллитон выступал за "Спартак" с 2007 по 2014 годы. Всего он провел за московский клуб 133 матча, забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. Дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.
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