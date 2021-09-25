Боня рассказала, как Алана Мамаева изменяла Павлу
Фото: инстаграм Виктории Бони/Автор неизвестен
Модель и блогер Виктория Боня рассказала, что Алана Мамаева неоднократно изменяла своему бывшему мужу - футболисту "Ростова" Павлу Мамаеву.
"Ее подружки рассказывали, какой у нее был роман с хирургом, у которого она вшивала себе импланты в попу в Германии. Она там каждый месяц делала себе какие-то операции, чтобы увидеть его снова. То есть она изменяла Паше, но он ее не поймал, поэтому она чиста. А так как она его поймала, то она жертва, и Паше сегодня приходится все расхлебывать. Я так понимаю, ему просто не хватает мозгов просто собрать все и выдать. Она очень продуманная соска, которая выросла на таких моментах, где бы кого побыстрее подцепить. Интересно, а сменит ли она фамилию? Я думаю, нет. Потому что ей надо сверкать фамилией известного мужа. Она из женщин-приспособленцев, которые никогда в жизни сами ничего не делали. Уверена, что без мужика такие никогда бы не прожили", — приводит слова Бони Sport24.
Напомним, что Павел и Мамаев были женаты с 2013 по 2021 годы. Развод произошел по причине измены Павла.
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