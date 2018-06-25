Борьба Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018 в одном фото

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в двух матчах Чемпионата Мира в России не забил ни одного и не сделал ни одной результативной передачи. Его игра на мундиале стала причиной появления многих шаржей. Вот один из них.

Напомним, Верон сравнил Месси с Марадоной. | soccernews.ru