Борьба Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018 в одном фото

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Борьба Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018 в одном фотоФорвард сборной Аргентины Лионель Месси в двух матчах Чемпионата Мира в России не забил ни одного и не сделал ни одной результативной передачи. Его игра на мундиале стала причиной появления многих шаржей. Вот один из них.

Напомним, Верон сравнил Месси с Марадоной. | soccernews.ru

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