Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"
"Тосно" – ЦСКА
Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург)
Начало матча: 20:00
Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж).
В пятому туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА отправится в гости к "Тосно". Встреча состоится на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что армейцы имеют статус фаворитов матча, в турнирной таблице команды находятся на расстоянии трех очков друг от друга.
"Тосно" в прошлом туре одержал свою первую победу в чемпионате. Произошло это в Туле, где подопечным Дмитрия Парфенова противостоял местный "Арсенал". Гости пропустили первыми, но во втором тайме переломили ход встречи, одержав волевую победу со счетом 2:1. Также стоит отметить, что футболисты Тосно забили свои первые голы в Премьер-Лиге, до этого распечатать ворота соперников у них не получалось.
ЦСКА после успеха в отборочном матче Лиги Чемпионов против АЕКа, принимал на своем стадионе казанский "Рубин". Армейцы не могли рассчитывать на своего капитана Игоря Акинфеева, который получил травму в еврокубковом противостоянии, и место в воротах было доверено 20-летнему Илье Помазуну. В итоге после двух ошибок голкипера, одна из которых очень грубая, "Рубин" уже на 10-й минуте вел в счете – 2:0. До перерыва ЦСКА усилиями Витиньо и Щенникова отыграл один гол, однако на большее армейцев не хватило.
Команде Виктора Гончаренко предстоит провести 6 матчей в ближайшие 18 дней. После выезда к "Тосно" в субботу их ждет московское дерби со "Спартаком", а уже во вторник ЦСКА будет играть в Швейцарии против "Янг Бойз". И такой темп им предстоит выдерживать до конца августа. Поэтому в матче с тосненцами возможны определенные изменения в составе. Хозяева должны быть воодушевлены первыми набранными очками в чемпионате, и могут оказать вполне достойное сопротивление армейскому клубу.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда не играли между собой в официальных встречах.
ЦСКА выиграл 6 из последних 7 гостевых матчей.
Ориентировочные составы:
"Тосно": Юрченко, Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Мухаметшин, Галиулин, Роша, Мелкадзе, Заболотный.
ЦСКА: Помазун, Фернандес, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Чалов.
Прогноз на матч "Тосно" - ЦСКА:
Фаворит матча – ЦСКА, но футболисты Тосно еще в матче с "Зенитом" показали, что они не самый простой соперник. Учитывая тяжелый график армейцев и их проблемы на вратарской позиции, хозяевам вполне по силам отобрать у них очки. С другой стороны, ЦСКА будет очень зол после домашнего поражения от "Рубина" и сделает все возможное, чтобы реабилитироваться.
На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 7,00, на ничью – 4,20, на победу ЦСКА – 1,45.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Локомотив Москва
|5
|13
|3
|Ростов
|5
|10
|4
|ЦСКА Москва
|5
|9
|5
|Ахмат
|4
|9
|6
|Уфа
|5
|9
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Краснодар
|4
|7
|9
|Рубин
|5
|7
|10
|Урал
|5
|7
|11
|Динамо Москва
|5
|4
|12
|Тосно
|5
|3
|13
|Арсенал Тула
|5
|3
|14
|СКА Хабаровск
|5
|3
|15
|Анжи
|5
|3
|16
|Амкар
|5
|1