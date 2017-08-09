Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"

"Тосно" – ЦСКА

Стадион: "Петровский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж).

В пятому туре чемпионата России по футболу московский ЦСКА отправится в гости к "Тосно". Встреча состоится на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что армейцы имеют статус фаворитов матча, в турнирной таблице команды находятся на расстоянии трех очков друг от друга.

"Тосно" в прошлом туре одержал свою первую победу в чемпионате. Произошло это в Туле, где подопечным Дмитрия Парфенова противостоял местный "Арсенал". Гости пропустили первыми, но во втором тайме переломили ход встречи, одержав волевую победу со счетом 2:1. Также стоит отметить, что футболисты Тосно забили свои первые голы в Премьер-Лиге, до этого распечатать ворота соперников у них не получалось.

ЦСКА после успеха в отборочном матче Лиги Чемпионов против АЕКа, принимал на своем стадионе казанский "Рубин". Армейцы не могли рассчитывать на своего капитана Игоря Акинфеева, который получил травму в еврокубковом противостоянии, и место в воротах было доверено 20-летнему Илье Помазуну. В итоге после двух ошибок голкипера, одна из которых очень грубая, "Рубин" уже на 10-й минуте вел в счете – 2:0. До перерыва ЦСКА усилиями Витиньо и Щенникова отыграл один гол, однако на большее армейцев не хватило.

Команде Виктора Гончаренко предстоит провести 6 матчей в ближайшие 18 дней. После выезда к "Тосно" в субботу их ждет московское дерби со "Спартаком", а уже во вторник ЦСКА будет играть в Швейцарии против "Янг Бойз". И такой темп им предстоит выдерживать до конца августа. Поэтому в матче с тосненцами возможны определенные изменения в составе. Хозяева должны быть воодушевлены первыми набранными очками в чемпионате, и могут оказать вполне достойное сопротивление армейскому клубу.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда не играли между собой в официальных встречах.

ЦСКА выиграл 6 из последних 7 гостевых матчей.

Ориентировочные составы:

"Тосно": Юрченко, Абазов, Дугалич, Буйволов, Чернов, Карницкий, Мухаметшин, Галиулин, Роша, Мелкадзе, Заболотный.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Чалов.

Прогноз на матч "Тосно" - ЦСКА:

Фаворит матча – ЦСКА, но футболисты Тосно еще в матче с "Зенитом" показали, что они не самый простой соперник. Учитывая тяжелый график армейцев и их проблемы на вратарской позиции, хозяевам вполне по силам отобрать у них очки. С другой стороны, ЦСКА будет очень зол после домашнего поражения от "Рубина" и сделает все возможное, чтобы реабилитироваться.

На победу "Тосно" букмекеры предлагают коэффициент 7,00, на ничью – 4,20, на победу ЦСКА – 1,45.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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